Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 20:52

Полиция Брюсселя пока не расследует инцидент с машиной польского евродепутата

Обложка © X / Waldemar Buda

Обложка © X / Waldemar Buda

Правоохранительные органы Брюсселя пока не подтвердили информацию о начале расследования предполагаемого обстрела автомобиля польского евродепутата и экс-министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды. Такой информацией поделилось бельгийское агентство Belga.

«Ни брюссельская полиция, ни прокуратура на данном этапе не могут подтвердить, что они действительно начали расследование инцидента», — говорится в материале.

На данный момент неясно, является ли произошедшее актом вандализма или преднамеренной атакой, имеющей политическую мотивацию. Также остаётся неизвестным место, где произошёл инцидент.

ВСУ атаковали автомобиль херсонского чиновника
ВСУ атаковали автомобиль херсонского чиновника

Ранее Вальдемар Буда заявил в социальной сети X, что его автомобиль был обстрелян из пневматического оружия, подчеркнув, что в момент происшествия его самого в машине не было. По словам политика, он рассматривает данный инцидент как целенаправленную атаку. Пока неясно, был ли инцидент политически мотивирован или являлся актом вандализма.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • бельгия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar