Полиция Брюсселя пока не расследует инцидент с машиной польского евродепутата
Обложка © X / Waldemar Buda
Правоохранительные органы Брюсселя пока не подтвердили информацию о начале расследования предполагаемого обстрела автомобиля польского евродепутата и экс-министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды. Такой информацией поделилось бельгийское агентство Belga.
«Ни брюссельская полиция, ни прокуратура на данном этапе не могут подтвердить, что они действительно начали расследование инцидента», — говорится в материале.
На данный момент неясно, является ли произошедшее актом вандализма или преднамеренной атакой, имеющей политическую мотивацию. Также остаётся неизвестным место, где произошёл инцидент.
Ранее Вальдемар Буда заявил в социальной сети X, что его автомобиль был обстрелян из пневматического оружия, подчеркнув, что в момент происшествия его самого в машине не было. По словам политика, он рассматривает данный инцидент как целенаправленную атаку. Пока неясно, был ли инцидент политически мотивирован или являлся актом вандализма.