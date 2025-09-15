Полиция Брюсселя пока не расследует инцидент с машиной польского евродепутата

Правоохранительные органы Брюсселя пока не подтвердили информацию о начале расследования предполагаемого обстрела автомобиля польского евродепутата и экс-министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды. Такой информацией поделилось бельгийское агентство Belga.

«Ни брюссельская полиция, ни прокуратура на данном этапе не могут подтвердить, что они действительно начали расследование инцидента», — говорится в материале.

На данный момент неясно, является ли произошедшее актом вандализма или преднамеренной атакой, имеющей политическую мотивацию. Также остаётся неизвестным место, где произошёл инцидент.