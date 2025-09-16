Расходы Украины на оборону в 2026 году вырастут на $4 млрд до $68 млрд

В проекте нового бюджета Украины на 2026 год предусмотрено значительное увеличение финансирования оборонной сферы, которое составит 2,8 триллиона гривен (68 миллиардов долларов), что соответствует 27,2% ВВП. Об этом сообщила премьер-министр Незалежной Юлия Свириденко.

По её словам, приоритетом бюджета является обеспечение нужд армии, что отражает текущую ситуацию в стране. Общий объём расходов на оборону увеличен на 168,6 миллиарда гривен по сравнению с 2025 годом. Потребность во внешнем финансировании оценивается в 67,7 миллиарда долларов. Другие статьи бюджета предусматривают выделение 6,3 миллиарда долларов на здравоохранение, 483 миллиона долларов на науку и 114 миллионов долларов на культуру.

Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа отметила, что расходы, заложенные в проект бюджета на 2026 год, более чем в три раза превышают средний уровень расходов с февраля 2022 года. Планируется выделить 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов) на так называемый оборонный резерв, который является самой крупной статьей расходов.

На производство вооружения и боеприпасов на территории Украины будет направлено 44,8 миллиарда гривен (1,08 миллиарда долларов), на производство беспилотных летательных аппаратов военного назначения — 37,6 миллиарда гривен (911,9 миллиона долларов), что в общей сложности составляет 2,8 триллиона гривен (67,9 миллиарда долларов).