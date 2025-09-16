Россиянам рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке

Оставлять зарядные устройства в розетках безопасно, но при определённых условиях, предупреждает генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Во время общения с RT он посоветовал использовать только оригинальные и сертифицированные зарядные устройства.

По словам эксперта, качественные адаптеры оснащены специальными контроллерами, автоматически прекращающими подачу электроэнергии после достижения полной зарядки устройства. Это не только снижает потребление энергии, но и является важной мерой предосторожности, предотвращающей перегрев и короткое замыкание, особенно в условиях нестабильного напряжения в сети.

Специалист предостерегает от использования несертифицированных зарядных устройств, указывая на их несоответствие стандартам безопасности и потенциальную опасность возникновения пожара. Он также отмечает, что пыль, влага и естественный износ могут усугубить риски. В связи с этим Аверьянов настоятельно рекомендует регулярно проверять состояние адаптера, чтобы своевременно выявлять и устранять возможные проблемы.