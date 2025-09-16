Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 22:27

Россиянам рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке

IT-эксперт Аверьянов: Оригинальные зарядки можно не вынимать из розетки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix

Оставлять зарядные устройства в розетках безопасно, но при определённых условиях, предупреждает генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Во время общения с RT он посоветовал использовать только оригинальные и сертифицированные зарядные устройства.

По словам эксперта, качественные адаптеры оснащены специальными контроллерами, автоматически прекращающими подачу электроэнергии после достижения полной зарядки устройства. Это не только снижает потребление энергии, но и является важной мерой предосторожности, предотвращающей перегрев и короткое замыкание, особенно в условиях нестабильного напряжения в сети.

Специалист предостерегает от использования несертифицированных зарядных устройств, указывая на их несоответствие стандартам безопасности и потенциальную опасность возникновения пожара. Он также отмечает, что пыль, влага и естественный износ могут усугубить риски. В связи с этим Аверьянов настоятельно рекомендует регулярно проверять состояние адаптера, чтобы своевременно выявлять и устранять возможные проблемы.

«До сих пор трясёт»: Россиянка проснулась на горящей кровати после взрыва зарядки от iPhone
«До сих пор трясёт»: Россиянка проснулась на горящей кровати после взрыва зарядки от iPhone

Недавно жительница белорусского Бобруйска погибла из-за телефона, который она взяла в ванну. Женщина, вероятно, пользовалась подключённым к розетке смартфоном. Вода попала на зарядное устройство, и её ударило током. Приехавшие сотрудники нашли женщину мёртвой в ванной. Рядом плавал телефон, всё ещё подключённый к сети.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar