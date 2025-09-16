К борьбе с преступностью в Мемфисе привлекут Нацгвардию штата Теннесси

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе. Это следует из трансляции администрации президента США.

Документ предусматривает создание спецотдела, который будет заниматься борьбой с преступностью в крупнейшем городе Теннесси.

«Министр войны должен запросить губернатора, чтобы он выделил Национальную гвардию для поддержания общественной безопасности и операций правоохранителей в Мемфисе», — сказано в меморандуме, текст которого размещён на официальном сайте администрации Трампа.

Как подчеркнул глава государства, к борьбе с преступностью в Мемфисе будут привлечены Национальная гвардия, Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками, Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и иные структуры.