15 сентября, 22:42

К борьбе с преступностью в Мемфисе привлекут Нацгвардию штата Теннесси

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе. Это следует из трансляции администрации президента США.

Документ предусматривает создание спецотдела, который будет заниматься борьбой с преступностью в крупнейшем городе Теннесси.

«Министр войны должен запросить губернатора, чтобы он выделил Национальную гвардию для поддержания общественной безопасности и операций правоохранителей в Мемфисе», — сказано в меморандуме, текст которого размещён на официальном сайте администрации Трампа.

Как подчеркнул глава государства, к борьбе с преступностью в Мемфисе будут привлечены Национальная гвардия, Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками, Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и иные структуры.

Трамп пригрозил чрезвычайным положением в Вашингтоне из-за миграционной политики
Ранее Дональд Трамп пообещал восстановить порядок в Мемфисе с привлечением сил Национальной гвардии и армейских подразделений в случае необходимости. Также он выразил беспокойство высоким уровнем преступности в Сент-Луисе и Чикаго, которые, по словам президента, могут быть потеряны для страны из-за стремительно растущего уровня насилия.

Виталий Приходько
