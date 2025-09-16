Прокуратура ЕС конфисковала две тысячи контейнеров с электровелосипедами и обувью из Китая
Более двух тысяч контейнеров с товарами из Китая конфисковала прокуратура ЕС в Греции. Как сообщает издание Politico со ссылкой на ведомство, это стало крупнейшей операцией по конфискации в истории Евросоюза. В контейнерах находились электровелосипеды, текстильные изделия и обувь.
По данным прокуратуры, в результате незаконного оборота китайских товаров бюджеты ЕС недополучили около 800 миллионов долларов в виде таможенных сборов и налогов на добавленную стоимость. Шести лицам уже предъявлены обвинения в причастности к данной преступной схеме.
«Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея», — передаёт издание.
