Служба безопасности Украины объявила в розыск руководителя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову. Об этом говорится в материалах органов украинской власти.

Согласно данным, содержащимся в базе розыска, Памфилова разыскивается с ноября 2024 года. Власти Украины инкриминируют ей действия, которые расцениваются как посягательство на территориальную целостность страны, а также предполагаемое участие в ведении «агрессивной войны».

Кроме того, с марта 2018 года Элла Памфилова включена в перечень лиц, чьи данные были опубликованы на сайте «Миротворец»*.

Недавно стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) уже три года разыскивает депутата Госдумы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Ему заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое привело к тяжёлым последствиям.