Аэропорт Саратова временно закрыли для полётов
Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова (Гагарин). Сообщение об ограничительных мерах опубликовала пресс-служба контролирующего ведомства в Telegram-канале ночью 16 сентября.
«Аэропорт Саратова (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.
В ведомстве уточнили, что временные ограничения необходимы в целях обеспечения безопасности.
Напомним, этой же ночью закрыли воздушные гавани Волгограда и Калуги. Аэропорты перестали принимать и выпускать самолёты после двух часов ночи. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.