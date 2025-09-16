Аэропорт Саратова временно закрыли для полётов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова (Гагарин). Сообщение об ограничительных мерах опубликовала пресс-служба контролирующего ведомства в Telegram-канале ночью 16 сентября.

«Аэропорт Саратова (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.

В ведомстве уточнили, что временные ограничения необходимы в целях обеспечения безопасности.