В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на полёты

В воздушных гаванях Волгограда и Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Под Белгородом 8 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по служебной «Газели»

Под Белгородом 8 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по служебной «Газели»

Ранее расчёты противовоздушной обороны за час сбили 24 украинских беспилотника над Курской областью. В результате уничтожения дронов над Курском был повреждён угол частного дома на улице Клюквинской. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Опасность атаки БПЛА сохраняется.