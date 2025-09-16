Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 23:29

В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В воздушных гаванях Волгограда и Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Под Белгородом 8 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по служебной «Газели»
Под Белгородом 8 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по служебной «Газели»

Ранее расчёты противовоздушной обороны за час сбили 24 украинских беспилотника над Курской областью. В результате уничтожения дронов над Курском был повреждён угол частного дома на улице Клюквинской. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Опасность атаки БПЛА сохраняется.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar