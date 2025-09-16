В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на полёты
В воздушных гаванях Волгограда и Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
Ранее расчёты противовоздушной обороны за час сбили 24 украинских беспилотника над Курской областью. В результате уничтожения дронов над Курском был повреждён угол частного дома на улице Клюквинской. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Опасность атаки БПЛА сохраняется.