Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек
Обложка © X / Clara Brugada Molina
В Мехико число жертв взрыва автоцистерны со сжиженным газом 10 сентября возросло до 15 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения мексиканской столицы Надин Гассман.
«Нам только что сообщили, что скончался ещё один человек, таким образом число погибших достигло 15», — приводит издание La Razon её слова.
Министр отметила, что в больницах остаются 38 пострадавших. Из них 14 находятся в тяжёлом состоянии с множественными ожогами.
Как ранее сообщал Life.ru, инцидент произошёл 10 сентября на автомобильной развязке в районе Истапалапа. В результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом сгорели более 20 автомобилей. Пожар также повредил здания, расположенные поблизости.