Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

В Мехико число жертв взрыва автоцистерны со сжиженным газом 10 сентября возросло до 15 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения мексиканской столицы Надин Гассман.

«Нам только что сообщили, что скончался ещё один человек, таким образом число погибших достигло 15», — приводит издание La Razon её слова.

Министр отметила, что в больницах остаются 38 пострадавших. Из них 14 находятся в тяжёлом состоянии с множественными ожогами.