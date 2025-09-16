Владимир Путин
16 сентября, 00:25

Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

Обложка © X / Clara Brugada Molina

В Мехико число жертв взрыва автоцистерны со сжиженным газом 10 сентября возросло до 15 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения мексиканской столицы Надин Гассман.

«Нам только что сообщили, что скончался ещё один человек, таким образом число погибших достигло 15», — приводит издание La Razon её слова.

Министр отметила, что в больницах остаются 38 пострадавших. Из них 14 находятся в тяжёлом состоянии с множественными ожогами.

В Киеве два человека погибли при взрыве гранаты в квартире в Днепровском районе
Как ранее сообщал Life.ru, инцидент произошёл 10 сентября на автомобильной развязке в районе Истапалапа. В результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом сгорели более 20 автомобилей. Пожар также повредил здания, расположенные поблизости.

