Автоцистерна с газом взорвалась в столице Мексики, есть погибшие и пострадавшие

В столице Мексики произошёл мощный взрыв автоцистерны с газом. По последним данным, три человека погибли, около семидесяти получили ранения, часть из них — в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила мэр Мехико Клара Бругада. Она также опубликовала список госпитализированных с указанием больниц.

Момент взрыва. Видео © X / Volcaholic / Tres Tv México

«Сообщаю вам, что на данный момент мы зарегистрировали 70 раненых и три несчастных случая смерти. Мы представляем официальный и предварительный список госпитализированных. Мы будем продолжать оказывать строгую медицинскую помощь пострадавшим в результате этого события», — написала мэр.