Огненный рецепт: Голодный москвич взорвал квартиру, пытаясь приготовить завтрак на газовом баллоне

На востоке Москвы произошёл взрыв газового баллона в квартире девятиэтажного дома, в результате которого мужчина получил ожог. Очевидцы слышали громкий хлопок. Выяснилось, что хозяин квартиры на 4-м этаже решил приготовить завтрак при помощи газового баллона, так как его плита сейчас в ремонте. Об этом сообщил SHOT.