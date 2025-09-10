Огненный рецепт: Голодный москвич взорвал квартиру, пытаясь приготовить завтрак на газовом баллоне
SHOT: Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в квартире на востоке Москвы
На востоке Москвы произошёл взрыв газового баллона в квартире девятиэтажного дома, в результате которого мужчина получил ожог. Очевидцы слышали громкий хлопок. Выяснилось, что хозяин квартиры на 4-м этаже решил приготовить завтрак при помощи газового баллона, так как его плита сейчас в ремонте. Об этом сообщил SHOT.
От взрыва ударной волной выбиты стёкла в соседних квартирах и на балконе пострадавшей квартиры. На четвёртом этаже частично обрушились оконные конструкции. На месте происшествия работают экстренные службы.