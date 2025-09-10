Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 сентября, 09:38

Огненный рецепт: Голодный москвич взорвал квартиру, пытаясь приготовить завтрак на газовом баллоне

SHOT: Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в квартире на востоке Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jat306

На востоке Москвы произошёл взрыв газового баллона в квартире девятиэтажного дома, в результате которого мужчина получил ожог. Очевидцы слышали громкий хлопок. Выяснилось, что хозяин квартиры на 4-м этаже решил приготовить завтрак при помощи газового баллона, так как его плита сейчас в ремонте. Об этом сообщил SHOT.

От взрыва ударной волной выбиты стёкла в соседних квартирах и на балконе пострадавшей квартиры. На четвёртом этаже частично обрушились оконные конструкции. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: на втором этаже раздался хлопок и появился дым. По предварительным данным, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.

