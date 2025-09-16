Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 01:17

Жителя Приморья, насмерть забившего знакомого шваброй, осудят спустя 11 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

Мужчину осудят в Приморье за смертельное избиение знакомого шваброй, которое произошло 11 лет назад. Региональная прокуратура сообщает о начале судебного процесса.

Инцидент произошёл в феврале 2014 года в городе Артёме. По версии следствия, фигурант набросился на знакомого со шваброй на почве финансовых разногласий. После 19 ударов по голове и телу избитый попал в больницу, где в итоге скончался.

Дело возбудили по части 4 статьи 111 УК — причинение тяжкого вреда, повлёкшее смерть по неосторожности. Нападавшему грозит до 15 лет колонии.

Соучастница убийства Маркелова Евгения Хасис вышла на свободу спустя 16 лет
Соучастница убийства Маркелова Евгения Хасис вышла на свободу спустя 16 лет

Ранее в Москве 15-летний школьник выстрелил в голову 17-летнему подростку. Раненый юноша был в критическом состоянии и экстренно госпитализирован. К счастью, врачам удалось спасти ему жизнь, и сейчас его состояние стабильно. По информации следствия, причиной внезапной ссоры стали личные неприязненные отношения между парнями.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar