Жителя Приморья, насмерть забившего знакомого шваброй, осудят спустя 11 лет

Мужчину осудят в Приморье за смертельное избиение знакомого шваброй, которое произошло 11 лет назад. Региональная прокуратура сообщает о начале судебного процесса.

Инцидент произошёл в феврале 2014 года в городе Артёме. По версии следствия, фигурант набросился на знакомого со шваброй на почве финансовых разногласий. После 19 ударов по голове и телу избитый попал в больницу, где в итоге скончался.

Дело возбудили по части 4 статьи 111 УК — причинение тяжкого вреда, повлёкшее смерть по неосторожности. Нападавшему грозит до 15 лет колонии.