Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 01:25

У административных сооружений Владивостока прогремели хлопки, пострадавших нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

На въезде в посёлок Щитовая во Владивостоке наблюдалось скопление спецтехники оперативных служб. Причиной этому послужила серия хлопков, вызванная использованием газового оборудования. О случившемся сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно информации антитеррористической комиссии Приморского края, инцидент произошёл утром в районе административных сооружений с автопарковками. В целях обеспечения безопасности район был оцеплен, а движение транспорта частично ограничено.

В результате произошедшего никто не пострадал, несколько транспортных средств получили незначительные повреждения. Угроза безопасности населения отсутствует. В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек
Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

Утром 15 сентября в многоквартирном доме в Ангарске произошёл взрыв газа. В результате инцидента погиб 56-летний мужчина, ещё три человека пострадали, двое из них были госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов дома, включая 12 детей.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar