У административных сооружений Владивостока прогремели хлопки, пострадавших нет

На въезде в посёлок Щитовая во Владивостоке наблюдалось скопление спецтехники оперативных служб. Причиной этому послужила серия хлопков, вызванная использованием газового оборудования. О случившемся сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно информации антитеррористической комиссии Приморского края, инцидент произошёл утром в районе административных сооружений с автопарковками. В целях обеспечения безопасности район был оцеплен, а движение транспорта частично ограничено.

В результате произошедшего никто не пострадал, несколько транспортных средств получили незначительные повреждения. Угроза безопасности населения отсутствует. В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.