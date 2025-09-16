У административных сооружений Владивостока прогремели хлопки, пострадавших нет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov
На въезде в посёлок Щитовая во Владивостоке наблюдалось скопление спецтехники оперативных служб. Причиной этому послужила серия хлопков, вызванная использованием газового оборудования. О случившемся сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Согласно информации антитеррористической комиссии Приморского края, инцидент произошёл утром в районе административных сооружений с автопарковками. В целях обеспечения безопасности район был оцеплен, а движение транспорта частично ограничено.
В результате произошедшего никто не пострадал, несколько транспортных средств получили незначительные повреждения. Угроза безопасности населения отсутствует. В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Утром 15 сентября в многоквартирном доме в Ангарске произошёл взрыв газа. В результате инцидента погиб 56-летний мужчина, ещё три человека пострадали, двое из них были госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов дома, включая 12 детей.