16 сентября, 01:20

Госдеп США одобрил продажу Перу истребителей F-16

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Госдепартамент США дал зелёный свет на продажу Перу истребителей F-16 и оборудования к ним на сумму 3,42 миллиарда долларов. Об этом заявили в Пентагоне.

Перуанские власти планируют закупить 12 истребителей, включая десять F-16C Block 70 и два F-16D Block 70.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Перу самолётов F-16 и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки на сумму 3,42 миллиарда долларов», — говорится в сообщении ведомства.

В НАТО назвали стоимость поставленного за год Украине оружия
Ранее США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM с увеличенной дальностью поражения. По информации Wall Street Journal, сумма контракта составила 850 миллионов долларов, большая часть расходов легла на плечи европейских государств.

Антон Голыбин
