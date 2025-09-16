Владимир Путин
16 сентября, 01:56

Правоохранительные органы Владивостока задержали напавших на граждан Узбекистана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

После нападения на граждан Узбекистана во Владивостоке, вызвавшего реакцию генконсула страны Юсупа Кабулжанова, правоохранители задержали часть подозреваемых. Об этом ТАСС проинформировала пресс-служба приморского правительства.

В Приморском крае начали проверку по факту случившегося. По данным региональной прокуратуры, группа подростков напала на прохожих в районе улицы Хабаровской во Владивостоке вечером 13 сентября. Кабулжанов опубликовал в своём телеграм-канале заявление об обращении в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу.

Известно, что пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно. Расследование продолжается.

Ранее в Амурской области мигранта лишили гражданства за откушенное в драке ухо. По версии следствия, нападавший несколько лет назад приехал в город Свободный и собрал вокруг себя банду мигрантов, которые вымогали деньги у местных и «крышевали» бизнес. В конце 2024 года он вместе с братом устроил драку в кафе, в ходе которой покалечил противника. После конфликта обоих задержали, а теперь у лидера группировки отнимут российский паспорт.

