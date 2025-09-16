Бывший глава Курской области Смирнов признался, что получал взятки на стройках в ДНР

Экс-глава Курской области Алексей Смирнов признался, что получал взятки не только по контрактам, связанных с возведением укреплений на границе с Украиной, но и в ходе восстановления инфраструктуры в Мангушском районе Донецкой Народной Республики. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В рамках сделки со следствием Смирнов рассказал, что всего за период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил в виде так называемых откатов со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, около 30 млн рублей», — рассказал источник агентства.

Против Смирнова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере). Сам бывший губернатор признался, что получал деньги от организаций-подрядчиков, занимавшихся строительством фортификационных сооружений в Курской области. Кроме того, по словам Смирнова, взятки получал и его заместитель Алексей Дедов.