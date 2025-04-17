Оперативные мероприятия по делу Алексея Смирнова шли несколько месяцев

Расследование в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова велось в течение нескольких месяцев. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах. Поводом для интереса к чиновнику стали проверки расходов на строительство оборонительных сооружений в приграничной зоне, стартовавшие ещё в 2024 году.