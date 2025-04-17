Оперативные мероприятия по делу Алексея Смирнова шли несколько месяцев
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Обложка © Life.ru
Расследование в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова велось в течение нескольких месяцев. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах. Поводом для интереса к чиновнику стали проверки расходов на строительство оборонительных сооружений в приграничной зоне, стартовавшие ещё в 2024 году.
По информации следствия, в ходе реализации этих проектов могла быть использована схема по выводу значительных бюджетных средств. После того как были получены первые доказательства возможных махинаций, силовики приступили к оперативным действиям, направленным лично на Смирнова.
16 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыски у Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Оба были задержаны и стали фигурантами уголовного дела о хищении в особо крупном размере. Как сообщается, речь идёт о двух эпизодах: более 200 миллионов рублей могли быть выведены через Корпорацию развития Курской области, а ещё миллиард — в рамках проекта по строительству фортификаций у границы с Украиной. В случае обвинительного приговора бывшим чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал для Смирнова меру пресечения — арест сроком на два месяца.