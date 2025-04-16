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16 апреля, 16:54
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Экс-губернатора Курской области Смирнова арестовали на 2 месяца

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Он будет находиться под стражей в московском СИЗО в течение двух месяцев в связи с расследованием дела о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Просьба защиты о смягчении меры пресечения была отклонена судом.

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в зале суда. Видео © Life.ru

Напомним, Смирнов и его заместитель Алексей Дедов стали фигурантами уголовного дела о хищении в особо крупном размере. 16 апреля в их домах в Курске прошли обыски, после чего они были задержаны. По предварительным данным следствия, чиновники причастны к двум эпизодам хищений: более 200 миллионов рублей через Корпорацию развития Курской области и 1 миллиарда рублей, выделенного на строительство оборонительных укреплений на границе с Украиной. В случае признания вины, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Николь Вербер
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