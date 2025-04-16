Хинштейн прокомментировал задержание экс-губернатора Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о тесном взаимодействии региональных властей с правоохранительными органами после задержания бывшего главы региона Алексея Смирнова. Действующее руководство региона не намерено ничего скрывать, отметил он в разговоре с журналистами.