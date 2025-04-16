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Регион
16 апреля, 18:56

Хинштейн прокомментировал задержание экс-губернатора Курской области

Хинштейн заявил, что работает с правоохранителями после задержания Смирнова

Алексей Смирнов в зале суда. Обложка © Life.ru

Алексей Смирнов в зале суда. Обложка © Life.ru

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о тесном взаимодействии региональных властей с правоохранительными органами после задержания бывшего главы региона Алексея Смирнова. Действующее руководство региона не намерено ничего скрывать, отметил он в разговоре с журналистами.

Александр Хинштейн о задержании Алексея Смирнова. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться»,заключил он.

Заначка на 170 млн: на что тратил деньги экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Заначка на 170 млн: на что тратил деньги экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Напомним, Алексей Смирнов и его зам Алексей Дедов подозреваются в хищениях в особо крупном размере. 16 апреля их дома в Курске обыскали, а самих фигурантов уголовного дела задержали. Следствие считает, что чиновники виновны в двух эпизодах хищений: свыше 200 миллионов через Корпорацию развития Курской области и миллиарда рублей, выделенного на постройку фортификаций на границе с Украиной. Каждый из них может получить до 10 лет лишения свободы. Сегодня суд поместил Смирнова под стражу на два месяца.

Юрий Лысенко
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