Генпрокурор США: Власти Юты будут добиваться смертной казни для убийцы Кирка

Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка предъявят обвинение в убийстве первой степени. Согласно местным законом, ему грозит наказание в виде смертной казни. Об этом заявила генеральный прокурор Соединённых Штатов Пэм Бонди.

Она подчеркнула, что власти штата Юта будут добиваться для Тайлера Робинсона максимального наказания.

«Губернатор сказал, что они хотят добиваться смертной казни, которая в штате Юта вполне реальна, и в штате Юта всё ещё есть расстрельная команда», — рассказала генпрокурор.

По словам Бонди, федеральные и местные органы правопорядка намерены тесно сотрудничать, чтобы обвиняемый был наказан «по всей строгости закона».