16 сентября, 03:02

Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после нападения на узбекистанцев

По данным прокуратуры Приморья, нападавшими на граждан Узбекистана во Владивостоке оказались несовершеннолетние. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«Прокуратура проверяет работу органов системы профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте», — уточнили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности других участников конфликта и детали правонарушений. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре.

Напомним, ранее правоохранительные органы Владивостока задержали напавших на граждан Узбекистана. Генконсул страны Юсуп Кабулжанов опубликовал в своём телеграм-канале заявление об обращении в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному инциденту. Известно, что пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно.

