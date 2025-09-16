Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после нападения на узбекистанцев

По данным прокуратуры Приморья, нападавшими на граждан Узбекистана во Владивостоке оказались несовершеннолетние. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«Прокуратура проверяет работу органов системы профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте», — уточнили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности других участников конфликта и детали правонарушений. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре.