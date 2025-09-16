Екатеринбург накрыло одеялом густого тумана утром 16 сентября

Густой туман окутал Екатеринбург во вторник утром 16 сентября. Красивыми кадрами делятся жители разных районов города. По словам очевидцев, видимость минимальная, город удаётся разглядеть только жителям верхних этажей.

Туман в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Злой Екатеринбург

Судя по кадрам, которыми делятся жители высоток, из-под белого густого тумана в Екатеринбурге видно только крыши домов. О плохой видимости ночью и утром предупреждало и ГУ МЧС по Свердловской области.











Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха днём в Екатеринбурге поднимется до 20°С, скорость ветра при этом будет в пределах 3-8 метров в секунду. Резкий перепад температур и штиль стали причиной густого тумана.