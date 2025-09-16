Владимир Путин
16 сентября, 04:06

Дрон-бомбардировщик Кощей начали применять в зоне спецоперации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Дрон-бомбардировщик «Кощей», аналог украинской «Бабы-яги», поступил в эксплуатацию для бомбардировки и доставки грузов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила компания-разработчик ООО «Доминанта» из Твери.

По информации организации, гексакоптер «Кощей» технически отличается от «Бабы-яги». Проект разработали по запросу тверских волонтёров.

«Кощей — возвращаемый беспилотник, который может нести от трёх до шести зарядов. Дрон уже используется в зоне спецоперации, первая партия аппаратов направилась на авдеевское направление. Отзывы от военнослужащих положительные»,приводит слова разработчиков ТАСС.

Полезная нагрузка аппарата составляет до 15 кг. Дрон также способен доставлять грузы в труднодоступные районы, где бойцы оказались отрезанными от привычных способов снабжения. В будущем планируют использовать его в качестве «машины спасения» для МЧС.

Раскрыты особенности переброшенных в Польшу французских истребителей Rafale

Ранее Life.ru сообщал, что датская компания Renegade UxS разрабатывает дроны и средства РЭБ при содействии украинских спецназовцев и испытывает их на Донбассе. Основная часть персонала компании состоит из бывших операторов датского спецназа, включая одного из руководителей проекта.

Лия Мурадьян
