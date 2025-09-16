Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 04:15

Аэропорт Саратова открыли для полётов спустя четыре часа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация отменила временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова. Исходя из сообщения пресс-службы ведомства в Telegram-канале, воздушную гавань открыли после 6:30 утра 16 сентября. Всего аэропорт был закрыт около четырёх часов.

«Аэропорт Саратов (Гагарин) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщает Росавиация, отмечая, что временные меры принимали для безопасности полётов.

Силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области
Силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области

Напомним, что в аэропортах Волгограда и Калуги тоже сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Воздушные гавани открыли для самолётов после 5:40 утра. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar