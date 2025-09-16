Аэропорт Саратова открыли для полётов спустя четыре часа

Росавиация отменила временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова. Исходя из сообщения пресс-службы ведомства в Telegram-канале, воздушную гавань открыли после 6:30 утра 16 сентября. Всего аэропорт был закрыт около четырёх часов.

«Аэропорт Саратов (Гагарин) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщает Росавиация, отмечая, что временные меры принимали для безопасности полётов.