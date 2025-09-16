В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на приём и выпуск самолётов
Обложка © Life.ru
Рано утром во вторник, 16 сентября, в аэропортах Волгограда и Калуги отменили ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.
«Аэропорты Волгоград, Калуга («Грабцево»). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель Росавиации. Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.
О введении временных ограничений на приём и выпуск самолётов в воздушных гаванях Волгограда и Калуги сообщалось в 2:23 по московскому времени. Через двадцать минут аналогичные меры были приняты в саратовском аэропорту «Гагарин», где ограничения пока продолжают действовать.