Регион
16 сентября, 05:18

Трамп требует с New York Times $15 млрд за клевету

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп инициировал иск против газеты New York Times, требуя 15 миллиардов долларов за клевету и опорочение репутации. Республиканец сделал это заявление в связи с «десятками лет лжи» о себе.

Ситуация возникла после публикации статей о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинённым в педофилии.

«Сегодня мне выпала большая честь подать иск о клевете и оскорблении на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times», — написал хозяин Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп обвинил газету в распространении лжи о себе, своей семье, бизнесе, а также о республиканских движениях и идеологиях, таких как «Америка прежде всего» и «Сделаем Америку снова великой» (MAGA). Американский лидер уточнил, что подаст иск во Флориде, но не привёл подробностей.

МИД Британии отозвал посла США из-за скандала с Эпштейном
МИД Британии отозвал посла США из-за скандала с Эпштейном

А в начале сентября власти Вашингтона обратились в суд с иском против администрации Трампа. Причиной стало решение о привлечении бойцов Национальной гвардии к выполнению правоохранительных функций в столице. По мнению представителей округа Колумбия, это действие является «военной оккупацией» и несёт в себе «опасность и вред» для населения, будучи при этом «ненужным и нежелательным».

