16 сентября, 07:30

«Есть что обсудить»: Шойгу рассказал о росте контактов России и Ирака

Шойгу: Контакты России и Ирака становятся всё интенсивнее и разнонаправленнее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Взаимодействие Москвы и Багдада выходит на новый уровень и охватывает разные сферы — от бизнеса и экономики до военного сотрудничества. Об этом в ходе рабочей поездки в Ирак сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Контакты становятся всё интенсивнее, и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта. Военного и военно-технического сотрудничества», — сказал он.

Несмотря на сжатые сроки подготовки визита, программа поездки в Ирак получилась насыщенной. Он выразил надежду, что все запланированные встречи состоятся и переговоры будут конструктивными.

Милена Скрипальщикова
