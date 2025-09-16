«Есть что обсудить»: Шойгу рассказал о росте контактов России и Ирака

Взаимодействие Москвы и Багдада выходит на новый уровень и охватывает разные сферы — от бизнеса и экономики до военного сотрудничества. Об этом в ходе рабочей поездки в Ирак сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Контакты становятся всё интенсивнее, и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта. Военного и военно-технического сотрудничества», — сказал он.

Несмотря на сжатые сроки подготовки визита, программа поездки в Ирак получилась насыщенной. Он выразил надежду, что все запланированные встречи состоятся и переговоры будут конструктивными.