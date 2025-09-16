Ключ к урегулированию украинского конфликта лежит в прямых переговорах с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в социальных сетях.

«Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации. Именно там может быть заключён настоящий мир и даны реальные гарантии безопасности», — говорится в публикации.

Политик заявил, что Украине необходимо правительство, ставящее интересы страны и её граждан превыше всего. Он также раскритиковал поездки Владимира Зеленского за границу, утверждая, что они не направлены на достижение мира, а лишь затягивают войну, поскольку глава киевского режима не посещает места, где принимаются ключевые решения по конфликту.