В Раде назвали два города, где может разрешиться украинский конфликт. Киева и Брюсселя в списке нет
Депутат Рады Дмитрук: Украинский конфликт решится только прямым диалогом с РФ
Ключ к урегулированию украинского конфликта лежит в прямых переговорах с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в социальных сетях.
«Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации. Именно там может быть заключён настоящий мир и даны реальные гарантии безопасности», — говорится в публикации.
Политик заявил, что Украине необходимо правительство, ставящее интересы страны и её граждан превыше всего. Он также раскритиковал поездки Владимира Зеленского за границу, утверждая, что они не направлены на достижение мира, а лишь затягивают войну, поскольку глава киевского режима не посещает места, где принимаются ключевые решения по конфликту.
А ранее Life.ru сообщал, что на следующей неделе в Нью-Йорке в рамках мероприятий 80-й сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп, возможно, проведёт встречу с Владимиром Зеленским. График на данный момент согласуется, уточнили в Штатах.