16 сентября, 06:54

В Москве госпитализировали космонавта-рекордсмена Николая Бударина

Mash: Космонавта-рекордсмена Бударина прооперировали из-за рецидива рака

Обложка © Wikipedia / Robert Markowitz

Героя России Николая Бударина, проведшего в космосе 444 дня, госпитализировали в московскую клинику с рецидивом онкологического заболевания. По данным телеграм-канала Mash, врачи успешно провели операцию по удалению опухоли, и сейчас космонавт находится на этапе восстановления.

Медики не исключают связи заболевания с длительным воздействием космической радиации во время его миссий на станциях «Мир» и МКС. Бударин — один из немногих космонавтов, работавших за пределами атмосферы в составе экипажей NASA, а также рекордсмен по времени внекорабельной деятельности (44 часа).

