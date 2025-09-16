В Москве госпитализировали космонавта-рекордсмена Николая Бударина
Mash: Космонавта-рекордсмена Бударина прооперировали из-за рецидива рака
Обложка © Wikipedia / Robert Markowitz
Героя России Николая Бударина, проведшего в космосе 444 дня, госпитализировали в московскую клинику с рецидивом онкологического заболевания. По данным телеграм-канала Mash, врачи успешно провели операцию по удалению опухоли, и сейчас космонавт находится на этапе восстановления.
Медики не исключают связи заболевания с длительным воздействием космической радиации во время его миссий на станциях «Мир» и МКС. Бударин — один из немногих космонавтов, работавших за пределами атмосферы в составе экипажей NASA, а также рекордсмен по времени внекорабельной деятельности (44 часа).
