В Каховке Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме

Утром в городе Каховка Херсонской области произошёл мощный взрыв, в результате которого были частично разрушены верхние этажи многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

«Примерно в 6.30 утра укронацисты совершили очередной теракт. Взорваны верхние этажи жилого многоэтажного дома. Каховка», — заявил Филипчук.

По предварительным данным, жертвы и пострадавшие в результате взрыва не зафиксированы, однако этот аспект требует дополнительной проверки. В настоящее время экстренные службы проводят осмотр места происшествия, оценивая масштабы разрушений и устанавливая все обстоятельства случившегося. Жители близлежащих домов эвакуированы в безопасную зону в качестве превентивной меры.