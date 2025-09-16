Российские продуктовые магазины начали сокращать ассортимент товаров

В июле 2025 года российская розничная торговля столкнулась с существенным сокращением товарного ассортимента, что отражает стратегическую переориентацию ритейлеров. Согласно исследованию компании «Нильсен», процитированному «Коммерсантом», ассортимент продовольственных товаров сократился на 2,3% в годовом выражении, а непродовольственных — на 1,8%.

Наиболее значительное снижение наблюдалось в категориях алкогольной продукции (‑5,6%) и детских товаров (‑5,1%). Среди непродовольственных товаров заметнее всего сократился вывод новинок в сегменте средств по уходу за детьми (‑8,3%) и средств по уходу за лицом (‑7,3%). Незначительный рост на 1% отмечен лишь в категории товаров для гигиены.

«Сейчас ритейлеры пришли к той точке, в которой можно делать выводы об успешности ранее запущенных марок, и в условиях ограниченности полочного пространства выводят с него те, которые не пользуются популярностью у покупателей», — пояснила директор «Нильсен» по работе с клиентами Салтанат Нысанова.

Эксперты связывают эту тенденцию со снижением количества запусков новых продуктов и перераспределением продаж в онлайн-магазины.

Крупные торговые сети подтверждают общую тенденцию. Представители X5 Group отметили сокращение средней торговой площади магазинов на 0,9% в первой половине 2025 года, а также оптимизацию ассортимента на 15–20% за последние три года. В гипермаркете «Лента» сообщили о пересмотре ассортимента в пользу наиболее востребованных позиций и использовании освободившихся площадей для субаренды под различные сервисы.