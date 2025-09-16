Прокуратура Москвы направила в суд дело блогера Юрия Дудя*

Уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, передано в суд. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«Направлено в суд уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя*. Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — отмечается в официальном заявлении ведомства.

Согласно материалам следствия, 38-летний блогер был дважды привлечён к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иностранного агента в течение года. Несмотря на это, обвиняемый продолжил распространять материалы в мессенджере без соответствующей маркировки, нарушая требования законодательства.

В настоящее время в отношении Дудя* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, также он объявлен в межгосударственный розыск.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной столичным надзорным ведомством.

Ранее сообщалось, что доход Юрия Дудя*, покинувшего Россию, сократился почти в два раза. Его компания Butovo Production SL за 2024 год заработала 70,7 миллионов рублей. Этот показатель вдвое уступает выручке фирмы в 2021 году — тогда она составила 135 миллионов рублей.