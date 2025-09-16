Россиянка, заговорившая на древнерусском после падения в Таиланде, ведёт себя как трёхлетка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morrowind
Российская туристка, которая после падения у бассейна в Таиланде заговорила на древнерусском языке, теперь ведёт себя, как трёхлетний ребёнок: «курит »расчёску, пьёт лосьон и через несколько секунд теряет нить разговора, сообщает Mash.
Российская туристка начала вести себя как трёхлетний ребёнок после того, как упала у бассейна в Таиланде. Фото © Telegram / Mash
Тайские врачи после травмы ампутировали пациентке ухо, не провели трепанацию и вскоре выписали её домой. Сейчас женщина узнаёт родственников на несколько секунд, после чего снова теряет ориентацию. Мать говорит, что как будто снова растит трёхлетнюю дочку. В ближайшее время женщину ожидает обследование в Томске в НИИ психического здоровья, где специалисты постараются вернуть пациентку в нормальное состояние.
Ранее стало известно, что 45-летняя россиянка Елена из Томска приехала в Таиланд, чтобы восстановить силы после похорон отца. На второй день пребывания на курорте она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду. Женщину спасли, врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. После инцидента пострадавшая начала говорить на древнерусском языке и терять ориентацию.