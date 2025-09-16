«Для нас их нет»: Лавров объяснил отказ от использования термина «недружественные страны»

Россия постепенно отходит от термина «недружественные страны» и считает, что недружественные лишь правительства отдельных государств. Об этом на пресс-конференции, посвящённой подготовке к «Интервидению» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы постепенно отходим от термина «недружественные страны», хотя в законодательстве он остаётся, но, как президент [России Владимир Путин], выступая недавно на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул — для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к Российской Федерации», — сказал он.

Участие в конкурсе «Интервидение» включает представителей из США и Европы. Журналисты интересовались, что должны будут сделать исполнители из стран с «недружественными правительствами», чтобы принять участие. Лавров пояснил, что подход Москвы подразумевает различие между государствами и их руководством.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у РФ нет недружественных стран, а есть недружественные элиты. Он отметил, что поставки ядерного топлива продолжаются даже в государства, которые официально относят к категории «недружественных». Путин подчеркнул, что объёмы экспорта остаются значительными, а структура заказов позволяет России сохранять лидерство в мировой атомной отрасли.