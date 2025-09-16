Число долгожителей в Японии выросло до рекордных 99 тысяч человек
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Правительство Японии объявило, что число жителей страны в возрасте 100 лет и старше достигло рекордных 99 763 человек. Среди долгожителей 88% составляют женщины, сообщает NHK.
Примечательно, что данный показатель растёт уже 55-й год подряд: для сравнения, в 1963 году в Японии насчитывалось всего 153 долгожителя. При этом в стране фиксируется стремительное старение населения. По данным властей, сейчас в Японии проживает 36,19 миллиона человек в возрасте 65 лет и старше — это рекордные 29,4% от общего числа граждан.
Согласно оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), при нынешнем уровне рождаемости, занятости и иммиграции Японию к 2100 году ожидает сокращение численности населения на 45% и падение занятости более чем наполовину. Коэффициент рождаемости в стране в 2024 году составил всего 1,15 ребёнка на женщину при необходимых 2,1 для воспроизводства.
Ранее важность решения демографической проблемы для будущего России подчеркнул президент РФ Владимир Путин. По его словам, главным потенциалом страны является её народ, а 150 миллионов может не хватить для страны со здоровыми амбициями.