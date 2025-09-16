Число долгожителей в Японии выросло до рекордных 99 тысяч человек

Правительство Японии объявило, что число жителей страны в возрасте 100 лет и старше достигло рекордных 99 763 человек. Среди долгожителей 88% составляют женщины, сообщает NHK.

Примечательно, что данный показатель растёт уже 55-й год подряд: для сравнения, в 1963 году в Японии насчитывалось всего 153 долгожителя. При этом в стране фиксируется стремительное старение населения. По данным властей, сейчас в Японии проживает 36,19 миллиона человек в возрасте 65 лет и старше — это рекордные 29,4% от общего числа граждан.

Согласно оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), при нынешнем уровне рождаемости, занятости и иммиграции Японию к 2100 году ожидает сокращение численности населения на 45% и падение занятости более чем наполовину. Коэффициент рождаемости в стране в 2024 году составил всего 1,15 ребёнка на женщину при необходимых 2,1 для воспроизводства.