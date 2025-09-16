Владимир Путин
16 сентября, 09:34

Названы номинанты третьего шорт-листа премии «Бренд года в России 2025»

В третий шорт-лист премии Бренд года в России 2025 вошла 31 компания

Обложка © Предоставлено Life.ru

Подведены итоги третьего, предпоследнего раунда конкурса национальной премии «Бренд года в России 2025». Эксперты определили список финалистов очередного шорт-листа, в который вошли ещё 31 претендент на звание лучшего бренда.

По словам исполнительного директора премии Ольги Маркеловой, интерес российских компаний к конкурсу продолжает расти. Каждый этап сопровождается поступлением всё большего числа заявок. Отмечается высокий уровень представленных проектов и продукции, независимо от размера бизнеса. Именно поэтому организаторы решили разделить участников на высшую и первую лиги, обеспечив таким образом справедливое распределение наград среди зрелых игроков рынка и молодых инициатив.

Среди кандидатов высшей лиги выделились бренды, зарекомендовавшие себя в разных сегментах экономики. Так, номинантами стали:

  • АВТОРАДИО в номинации «Радио»
  • АРМЕД в номинации «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»
  • БРЕНДОСС в номинации «Маркетплейсы»
  • ООО «Электрорешения» (бренд EKF) в номинациях «Электрокары и электротранспорт», «Электротехнические изделия», «Программное обеспечение»
  • Пегас-Агро в номинации «Машиностроение»
  • в номинации «Мобильные приложения» - Где мои дети и MyGig
  • ANNEN в номинации «Эко-изделия и изделия из тканей натурального происхождения»
  • EUROTRUCK в номинации «Транспортные и логистические услуги»
  • GranFest в номинации «Сантехнические товары»
  • GREENFIELD в номинации «Бытовая химия»
  • ORMATEK в номинации «Товары для сна и отдыха»
  • OXYGEN FITNESS в номинации «Тренажеры для спорта и фитнеса»
  • Rivelato в номинации «Сантехнические товары»
  • Ramili baby в номинации «Товары для новорожденных»
  • Stella-Доступные решения для вашего дома в номинации «Интерьер и декор»

В первой лиге, рассчитанной на стартапы и развивающиеся проекты, отмечены:

  • Панарктик Стар в номинации «Туризм и путешествия»
  • сеть стоматологических клиник «Al’denta» в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
  • ЖАЙНА. Вкус детства в номинации «Молочная продукция»
  • ANNEN в номинации «Семейный проект»
  • HygFluff в номинациях «Материалы, вещества и средства для медицинских целей», «Бумага, картон и изделия из них»
  • RUSSIAN ART в номинации «Аксессуары»
  • Wollmer в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

Кроме основных категорий были учреждены специальные номинации:

  • «Агробренд» — Агропромышленная микробиология групп
  • «Бренд-прорыв» — DLYAdaKOJI
  • «Креативный бренд» — modi
  • «Премиум бренд» — МЕБЕЛЬ БРАТЬЕВ БАЖЕНОВЫХ
  • «Продукт нового поколения: инновационные решения» — Пегас-проПоле и LUBRIGARD
  • «Собственная торговая марка» — modi
  • «Социально-ответственный бренд» — Booster Bar
  • «Успешный ребрендинг» — Читай-город
  • «Успешный старт» — GENERICA
В рамках Национальной премии «Бренд года в России 2025» прошёл второй День открытых презентаций
В рамках Национальной премии «Бренд года в России 2025» прошёл второй День открытых презентаций

Финальный аккорд сезона состоится осенью. Торжественное вручение премий пройдёт в легендарном московском ГУМе в ноябре текущего года. Помимо организации, мероприятие поддерживают партнёры проекта: Агентство Point Passat, Ассоциация брендинга и креативных решений (АБКР), Российский союз маркетинга (РАМУ), Российско-Американская ассоциация производителей рекламы (РАФИ). Холдинг Ромир выступает генеральным аналитическим партнером, а официальным медиасоюзником является Mедиа-холдинг Rambler&Co.

Напомним, что во второй шорт-лист конкурса вошли 50 отечественных брендов. Среди них — активы News Media Holding — SHOT и Mash. В номинации «Интернет СМИ» номинирован Mash, а в номинации «креативный бренд» — SHOT.

