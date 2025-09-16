Названы номинанты третьего шорт-листа премии «Бренд года в России 2025»

Подведены итоги третьего, предпоследнего раунда конкурса национальной премии «Бренд года в России 2025». Эксперты определили список финалистов очередного шорт-листа, в который вошли ещё 31 претендент на звание лучшего бренда.

По словам исполнительного директора премии Ольги Маркеловой, интерес российских компаний к конкурсу продолжает расти. Каждый этап сопровождается поступлением всё большего числа заявок. Отмечается высокий уровень представленных проектов и продукции, независимо от размера бизнеса. Именно поэтому организаторы решили разделить участников на высшую и первую лиги, обеспечив таким образом справедливое распределение наград среди зрелых игроков рынка и молодых инициатив.

Среди кандидатов высшей лиги выделились бренды, зарекомендовавшие себя в разных сегментах экономики. Так, номинантами стали: АВТОРАДИО в номинации «Радио»

АРМЕД в номинации «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»

БРЕНДОСС в номинации «Маркетплейсы»

ООО «Электрорешения» (бренд EKF) в номинациях «Электрокары и электротранспорт», «Электротехнические изделия», «Программное обеспечение»

Пегас-Агро в номинации «Машиностроение»

в номинации «Мобильные приложения» - Где мои дети и MyGig

ANNEN в номинации «Эко-изделия и изделия из тканей натурального происхождения»

EUROTRUCK в номинации «Транспортные и логистические услуги»

GranFest в номинации «Сантехнические товары»

GREENFIELD в номинации «Бытовая химия»

ORMATEK в номинации «Товары для сна и отдыха»

OXYGEN FITNESS в номинации «Тренажеры для спорта и фитнеса»

Rivelato в номинации «Сантехнические товары»

Ramili baby в номинации «Товары для новорожденных»

Stella-Доступные решения для вашего дома в номинации «Интерьер и декор»

В первой лиге, рассчитанной на стартапы и развивающиеся проекты, отмечены: Панарктик Стар в номинации «Туризм и путешествия»

сеть стоматологических клиник «Al’denta» в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»

ЖАЙНА. Вкус детства в номинации «Молочная продукция»

ANNEN в номинации «Семейный проект»

HygFluff в номинациях «Материалы, вещества и средства для медицинских целей», «Бумага, картон и изделия из них»

RUSSIAN ART в номинации «Аксессуары»

Wollmer в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

Кроме основных категорий были учреждены специальные номинации: «Агробренд» — Агропромышленная микробиология групп

«Бренд-прорыв» — DLYAdaKOJI

«Креативный бренд» — modi

«Премиум бренд» — МЕБЕЛЬ БРАТЬЕВ БАЖЕНОВЫХ

«Продукт нового поколения: инновационные решения» — Пегас-проПоле и LUBRIGARD

«Собственная торговая марка» — modi

«Социально-ответственный бренд» — Booster Bar

«Успешный ребрендинг» — Читай-город

«Успешный старт» — GENERICA

Финальный аккорд сезона состоится осенью. Торжественное вручение премий пройдёт в легендарном московском ГУМе в ноябре текущего года. Помимо организации, мероприятие поддерживают партнёры проекта: Агентство Point Passat, Ассоциация брендинга и креативных решений (АБКР), Российский союз маркетинга (РАМУ), Российско-Американская ассоциация производителей рекламы (РАФИ). Холдинг Ромир выступает генеральным аналитическим партнером, а официальным медиасоюзником является Mедиа-холдинг Rambler&Co.