Названы номинанты третьего шорт-листа премии «Бренд года в России 2025»
В третий шорт-лист премии Бренд года в России 2025 вошла 31 компания
Обложка © Предоставлено Life.ru
Подведены итоги третьего, предпоследнего раунда конкурса национальной премии «Бренд года в России 2025». Эксперты определили список финалистов очередного шорт-листа, в который вошли ещё 31 претендент на звание лучшего бренда.
По словам исполнительного директора премии Ольги Маркеловой, интерес российских компаний к конкурсу продолжает расти. Каждый этап сопровождается поступлением всё большего числа заявок. Отмечается высокий уровень представленных проектов и продукции, независимо от размера бизнеса. Именно поэтому организаторы решили разделить участников на высшую и первую лиги, обеспечив таким образом справедливое распределение наград среди зрелых игроков рынка и молодых инициатив.
Среди кандидатов высшей лиги выделились бренды, зарекомендовавшие себя в разных сегментах экономики. Так, номинантами стали:
- АВТОРАДИО в номинации «Радио»
- АРМЕД в номинации «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»
- БРЕНДОСС в номинации «Маркетплейсы»
- ООО «Электрорешения» (бренд EKF) в номинациях «Электрокары и электротранспорт», «Электротехнические изделия», «Программное обеспечение»
- Пегас-Агро в номинации «Машиностроение»
- в номинации «Мобильные приложения» - Где мои дети и MyGig
- ANNEN в номинации «Эко-изделия и изделия из тканей натурального происхождения»
- EUROTRUCK в номинации «Транспортные и логистические услуги»
- GranFest в номинации «Сантехнические товары»
- GREENFIELD в номинации «Бытовая химия»
- ORMATEK в номинации «Товары для сна и отдыха»
- OXYGEN FITNESS в номинации «Тренажеры для спорта и фитнеса»
- Rivelato в номинации «Сантехнические товары»
- Ramili baby в номинации «Товары для новорожденных»
- Stella-Доступные решения для вашего дома в номинации «Интерьер и декор»
В первой лиге, рассчитанной на стартапы и развивающиеся проекты, отмечены:
- Панарктик Стар в номинации «Туризм и путешествия»
- сеть стоматологических клиник «Al’denta» в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
- ЖАЙНА. Вкус детства в номинации «Молочная продукция»
- ANNEN в номинации «Семейный проект»
- HygFluff в номинациях «Материалы, вещества и средства для медицинских целей», «Бумага, картон и изделия из них»
- RUSSIAN ART в номинации «Аксессуары»
- Wollmer в номинации «Бытовая техника, электроприборы»
Кроме основных категорий были учреждены специальные номинации:
- «Агробренд» — Агропромышленная микробиология групп
- «Бренд-прорыв» — DLYAdaKOJI
- «Креативный бренд» — modi
- «Премиум бренд» — МЕБЕЛЬ БРАТЬЕВ БАЖЕНОВЫХ
- «Продукт нового поколения: инновационные решения» — Пегас-проПоле и LUBRIGARD
- «Собственная торговая марка» — modi
- «Социально-ответственный бренд» — Booster Bar
- «Успешный ребрендинг» — Читай-город
- «Успешный старт» — GENERICA
Финальный аккорд сезона состоится осенью. Торжественное вручение премий пройдёт в легендарном московском ГУМе в ноябре текущего года. Помимо организации, мероприятие поддерживают партнёры проекта: Агентство Point Passat, Ассоциация брендинга и креативных решений (АБКР), Российский союз маркетинга (РАМУ), Российско-Американская ассоциация производителей рекламы (РАФИ). Холдинг Ромир выступает генеральным аналитическим партнером, а официальным медиасоюзником является Mедиа-холдинг Rambler&Co.
Напомним, что во второй шорт-лист конкурса вошли 50 отечественных брендов. Среди них — активы News Media Holding — SHOT и Mash. В номинации «Интернет СМИ» номинирован Mash, а в номинации «креативный бренд» — SHOT.