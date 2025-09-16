Показатели хуже, чем в ковид: Американцы занимаются сексом всё реже и реже

В США фиксируют рекордно низкий уровень сексуальной активности, который оказался даже ниже показателей периода пандемии коронавируса. Такие данные приводятся в новом исследовании Института семейных исследований (IFS), проанализировавшего результаты Общего социального опроса за 2024 год, передаёт издание The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно докладу «Сексуальная рецессия», лишь 37% респондентов в возрасте 18-64 лет сообщили о занятии сексом хотя бы раз в неделю, тогда как в 1990 году этот показатель составлял 55%. Наиболее ярко тенденция проявляется среди молодёжи: почти четверть (24%) опрошенных в возрасте 18-29 лет не вступали в интимные отношения в течение прошлого года, что вдвое превышает показатели 2010 года.

Исследование опровергает представление о проблеме исключительно молодого поколения. Аналогичная динамика наблюдается и среди всех групп до 64 лет независимо от семейного положения. Брэд Уилкокс, директор Национального проекта бракосочетания Университета Вирджинии и старший научный сотрудник IFS, связывает эту тенденцию с комплексом факторов. Во-первых, снижение числа браков и совместного проживания. Во-вторых, цифровизация повседневной жизни и нормализация экранного времени в ущерб живому общению.

Особое внимание исследователи уделяют парадоксальному снижению показателей после пандемии. Временный рост сексуальной активности сменился новым спадом, превысившим даже карантинные показатели периода страха и стресса.