Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 09:17

«Хотят узнать, что такое выборы?»: Захарова высмеяла действия СБУ в отношении Памфиловой

Захарова: Украина объявила Памфилову в розыск, чтобы узнать, что такое выборы

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария захарова высмеяла объявление главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой в розыск Службой безопасности Украины. Своими мыслями она поделилась в Telegram-канале.

«Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся», — сыронизировала дипломат.

Тимати рассказал об угрозах СБУ и предложениях очернить MAX за $2 млн
Тимати рассказал об угрозах СБУ и предложениях очернить MAX за $2 млн

Ранее сообщалось, что на Украине объявили в розыск Эллу Памфилову. Её обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Напомним, ещё в 2018 году Памфилову внесли в базу украинского «Миротворца»*.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Элла Памфилова
  • сбу
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar