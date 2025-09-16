«Хотят узнать, что такое выборы?»: Захарова высмеяла действия СБУ в отношении Памфиловой
Захарова: Украина объявила Памфилову в розыск, чтобы узнать, что такое выборы
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель российского МИД Мария захарова высмеяла объявление главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой в розыск Службой безопасности Украины. Своими мыслями она поделилась в Telegram-канале.
«Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся», — сыронизировала дипломат.
Ранее сообщалось, что на Украине объявили в розыск Эллу Памфилову. Её обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Напомним, ещё в 2018 году Памфилову внесли в базу украинского «Миротворца»*.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.