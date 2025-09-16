«Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся», — сыронизировала дипломат.

Ранее сообщалось, что на Украине объявили в розыск Эллу Памфилову. Её обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Напомним, ещё в 2018 году Памфилову внесли в базу украинского «Миротворца»*.