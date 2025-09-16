Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 09:32

Суд вынес приговор курганской чиновнице за пожар, который выжег деревню

Курганскую чиновницу осудили на три года за гибель пенсионерки и сгоревшие дома

Обложка © СУ СК РФ по Курганской области

Обложка © СУ СК РФ по Курганской области

В Курганской области чиновнице вынесли приговор по делу о масштабном пожаре в 2023 году. Суд признал виновной в халатности главу Введенского территориального отдела администрации Кетовского муниципального округа.

Последствия пожара в деревне Логоушка в Курганской области. Видео © СУ СК РФ по Курганской области

Как установило следствие, пожар, произошедший днём 27 апреля 2023 года в деревне Логоушка, привёл к уничтожению огнём имущества местных жителей и гибели женщины 1935 года рождения. В условиях сухой и жаркой погоды, сопровождаемой сильным ветром, пламя быстро распространилось по территории населённого пункта. По версии следственных органов, это стало следствием того, что обвиняемая ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности, связанные с обеспечением первичных мер пожарной безопасности в деревне. В частности, говорится, что при введённом особом противопожарном режиме она не предприняла необходимых мер по созданию противопожарных барьеров вокруг населённого пункта. Также не обеспечивалась своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы на его территории.

В ходе предварительного следствия статус потерпевших получили более ста человек.

Кетовский районный суд назначил осуждённой наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении. Отмечается, что исполнение приговора было отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Курганская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar