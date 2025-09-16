Суд вынес приговор курганской чиновнице за пожар, который выжег деревню
Курганскую чиновницу осудили на три года за гибель пенсионерки и сгоревшие дома
Обложка © СУ СК РФ по Курганской области
В Курганской области чиновнице вынесли приговор по делу о масштабном пожаре в 2023 году. Суд признал виновной в халатности главу Введенского территориального отдела администрации Кетовского муниципального округа.
Последствия пожара в деревне Логоушка в Курганской области. Видео © СУ СК РФ по Курганской области
Как установило следствие, пожар, произошедший днём 27 апреля 2023 года в деревне Логоушка, привёл к уничтожению огнём имущества местных жителей и гибели женщины 1935 года рождения. В условиях сухой и жаркой погоды, сопровождаемой сильным ветром, пламя быстро распространилось по территории населённого пункта. По версии следственных органов, это стало следствием того, что обвиняемая ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности, связанные с обеспечением первичных мер пожарной безопасности в деревне. В частности, говорится, что при введённом особом противопожарном режиме она не предприняла необходимых мер по созданию противопожарных барьеров вокруг населённого пункта. Также не обеспечивалась своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы на его территории.
Кетовский районный суд назначил осуждённой наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении. Отмечается, что исполнение приговора было отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.