Суд вынес приговор курганской чиновнице за пожар, который выжег деревню

Как установило следствие, пожар, произошедший днём 27 апреля 2023 года в деревне Логоушка, привёл к уничтожению огнём имущества местных жителей и гибели женщины 1935 года рождения. В условиях сухой и жаркой погоды, сопровождаемой сильным ветром, пламя быстро распространилось по территории населённого пункта. По версии следственных органов, это стало следствием того, что обвиняемая ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности, связанные с обеспечением первичных мер пожарной безопасности в деревне. В частности, говорится, что при введённом особом противопожарном режиме она не предприняла необходимых мер по созданию противопожарных барьеров вокруг населённого пункта. Также не обеспечивалась своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы на его территории.