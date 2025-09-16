«Сердце сжимается»: Марат Башаров переживает из-за романа дочери с иностранцем
Марат Башаров рассказал, что его дочь встречается с филиппинцем
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ marabash1
Актер и телеведущий Марат Башаров в эфире шоу «Секрет на миллион» откровенно рассказал о личной жизни своей дочери Амели. По словам артиста, девушка встречается с молодым человеком с Филиппин, который живет в Лондоне и занимается мультипликацией.
«Я с ним поговорил как мог. Потому что он по-русски вообще не говорит», — отметил Башаров.
Телеведущий признался, что испытывает тревогу за дочь и ее отношения: «Я же отец, конечно, сердце сжимается. А если будет какой-нибудь проходимец, не дай бог? Я же живой человек, а она моя кровинушка».
Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой, однако их брак продлился всего год и завершился скандальным разводом. В 2017 году актер снова пошел под венец — на этот раз с Елизаветой Шевырковой. Союз просуществовал два года, и в 2019-м супруги расстались.
В декабре 2023 года артист сделал предложение своей новой возлюбленной, Асe Борисовой. Башаров подарил девушке кольцо в виде переплетённых сердец, украшенное россыпью драгоценных камней. Спустя год в эфире программы «Звезды сошлись» актер выразил надежду, что в 2025-м сможет узаконить отношения.
Дочь Башарова Амели родилась в браке с Елизаветой Шевырковой. Сейчас девочка живет с матерью, но артист активно участвует в ее воспитании. Башаров не скрывает, что очень привязан к дочери, ревностно относится к ее окружению и с волнением воспринимает первые шаги Амели во взрослую жизнь.