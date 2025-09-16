«Сердце сжимается»: Марат Башаров переживает из-за романа дочери с иностранцем

Актер и телеведущий Марат Башаров в эфире шоу «Секрет на миллион» откровенно рассказал о личной жизни своей дочери Амели. По словам артиста, девушка встречается с молодым человеком с Филиппин, который живет в Лондоне и занимается мультипликацией.

«Я с ним поговорил как мог. Потому что он по-русски вообще не говорит», — отметил Башаров.

Телеведущий признался, что испытывает тревогу за дочь и ее отношения: «Я же отец, конечно, сердце сжимается. А если будет какой-нибудь проходимец, не дай бог? Я же живой человек, а она моя кровинушка».

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой, однако их брак продлился всего год и завершился скандальным разводом. В 2017 году актер снова пошел под венец — на этот раз с Елизаветой Шевырковой. Союз просуществовал два года, и в 2019-м супруги расстались.

В декабре 2023 года артист сделал предложение своей новой возлюбленной, Асe Борисовой. Башаров подарил девушке кольцо в виде переплетённых сердец, украшенное россыпью драгоценных камней. Спустя год в эфире программы «Звезды сошлись» актер выразил надежду, что в 2025-м сможет узаконить отношения.