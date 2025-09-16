«Судьба решается»: В РПЦ рассказали, что происходит на 9-й и 40-й день после смерти

Девятый и сороковой дни после смерти человека в православной традиции считаются особыми датами для поминовения усопшего. Однако строгих запретов или правил, которые христиане должны соблюдать в эти дни, не существует. Об этом рассказал в беседе с Life.ru декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

По его словам, главная обязанность верующих в эти дни — молитва за усопшего.

В эти дни положено особым образом поминать наших усопших, то есть совершать заупокойное богослужение. Лучше всего присутствовать на литургии и молиться за усопших во время службы, потому что главное поминовение происходит именно на ней. После литургии в храмах совершаются заупокойные службы: краткая лития или более продолжительная панихида. Андрей Постернак

Священник подчеркнул, что в традиции Церкви также существует обычай в эти дни посещать кладбище, где похоронен усопший, и помолиться на его могиле. Девятый и сороковой дни имеют особое значение, поскольку, согласно вере православных, именно в этот период решается загробная участь человека.

При этом, как отметил иерей, специальных ограничений нет. Однако близким не рекомендуется устраивать шумные празднества или веселиться, ведь дни посвящены памяти почившего.

«Они не считаются постными днями, однако разумно почтить память усопших, собравшись вместе за трапезой, с чувством уважения и памяти о них», — добавил Постернак.

В православной традиции девятый и сороковой дни после смерти человека считаются ключевыми этапами его пути в загробной жизни. Согласно учению Церкви, душа проходит испытания и предстает на Божьем суде, поэтому молитвы близких имеют особую силу именно в эти даты. Считается, что до 40-го дня окончательно определяется загробная участь усопшего. Отсюда и особое значение поминовений, которые совершаются не только в храме, но и в домашних молитвах.