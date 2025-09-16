Евросоюз решил отложить принятие 19-го пакета антироссийских санкций из-за бессмысленности этих мер, заявил Life.ru член Совета Федерации Андрей Климов. По его мнению, санкционные действия не только не достигают своей цели, но и наносят серьёзный ущерб самим европейским странам.

Всё, что делают в ЕС, это, честно говоря, пустая трата времени. И, кроме мышиной возни на антироссийских темах, она ни к чему не приводит. То, что Россия считает необходимым делать, она делала и будет делать, причём весьма успешно. А вот отрицательный эффект от этих рестрикций, он всё больше и больше отражается на самом европейском сообществе, на тех народах, которые объединились в эту ЕСовскую кабалу. Андрей Климов Сенатор, член Совета Федерации

Сенатор также подчеркнул нерешительность США, которые не спешат форсировать санкционную политику и фактически предоставляют европейским странам возможность самостоятельно экспериментировать на опасном социально-экономическом минном поле. Климов считает, что текущая политика ЕС, по сути, вредит самим европейским государствам и противоречит их национальным интересам.

Схожего мнения придерживается и сенатор Владимир Джабаров, который полагает, что в ЕС осознают контрпродуктивность введения очередного пакета санкций. Он не исключает возможности возврата к санкционной повестке, но подчёркивает, что на данный момент такой сценарий представляется нерациональным как для самого ЕС, так и для международных партнёров.

«Я не исключаю, что в ЕС просчитали, что введение этого очередного пакета санкций ударит сильнее по странам Европы, чем по России. <...> Думаю, что ЕС пока вообще не идут на новые санкции. Если американцы к этому не присоединяются, то евразийские санкции, скорее всего, не представляют для нас особой угрозы. Всё сейчас меняется очень быстро, и всё возможно», — заявил Джабаров.