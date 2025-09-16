Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян, которые могут многое

«Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь всё. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим», — сказал белорусский лидер.

А ранее Лукашенко рассказал, когда он утратил доверие к западным соседям. Глава соседней республики также признался, что после произошедших событий, он не знает, «как можно с ними вести дела в принципе».