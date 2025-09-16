Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян, которые могут многое
Обложка © Сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян, назвав их опыт ценным. Он также отметил, что Россия готова бесплатно делиться своими навыками с белорусской армией.
Во вторник, 16 сентября, Лукашенко наградил граждан, чьи заслуги в развитии страны были отмечены государственными наградами. В ходе мероприятия он обратился к белорусским военнослужащим с призывом сохранять бдительность и перенимать опыт ВС России. Лукашенко подчеркнул, что российские специалисты «многое могут» и готовы делиться своими знаниями безвозмездно.
«Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь всё. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим», — сказал белорусский лидер.
