Визит вне графика: Дикий лось пришёл в правительство Подмосковья

Дикий лось пробежал по многолюдной улице подмосковного Красногорска и устремился к зданию областного правительства. О необычном инциденте сообщили очевидцы, опубликовавшие видео в социальных сетях.

В Красногорске дикий лось выбежал к зданию правительства Московской области. Видео © Telegram / Москва с огоньком

На кадрах видно, как животное бегает по оживлённой улице, привлекая интерес со стороны граждан. Кто-то даже пошутил, что сохатый намерено пришёл обратиться к правительству. В Интернете также отмечается, что это уже не в первый раз, когда лоси выбегают к людям, чтобы исследовать городскую местность.

При этом в Министерстве экологии и природопользования Московской области предупреждают, что дикие животные, находясь в такой обстановке, могут вести себя непредсказуемо и представлять опасность. Эксперты настоятельно рекомендуют не приближаться к ним, поскольку это способно спровоцировать агрессию и привести к травмам.

Специалисты пояснили, что при встрече с диким зверем необходимо сохранять спокойствие, избегать громких звуков и резких движений. Если контакт произошёл, следует медленно отходить назад, не поворачиваясь спиной. Обычно животные самостоятельно возвращаются в лесную зону, но при повторных появлениях или признаках агрессии нужно незамедлительно звонить в службу спасения.