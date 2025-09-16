Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 11:26

«Вылез даже труп Джонсона»: Трампа ткнули в его ошибки с Россией и Украиной

Блогер Шарий: Трамп допустил ошибки в отношениях с РФ и Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп допустил ошибки в отношениях с Россией и Украиной, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в новом видео. Ключевой момент — провал дипломатических усилий по деэскалации конфликта. Вдобавок к этому, европейские партнёры начали требовать от главы Белого дома введения санкций против России.

«Сейчас все усилия по попытке урегулирования, по попытке превратить это из горячего конфликта хотя бы в тлеющей, терпят крах. Дело в том что от Трампа начали требовать по крайне мере европейские партнёры вводить больше санкций, максимально жесткие санкций против РФ. Вылез из могилы даже политический труп [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона», — сказал Шарий.

Поворотным моментом стала фотография трёх мировых лидеров — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди. Этот снимок, по словам эксперта, стал триггером для кардинальной смены позиции Трампа. Глобальный Юг демонстративно отказался подчиняться западным директивам, что вызвало резкое недовольство в Вашингтоне и говорит о формировании новых геополитических альянсов.

«Как же так?!» Лавров объяснил оторопь Запада из-за фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
«Как же так?!» Лавров объяснил оторопь Запада из-за фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

В свою очередь, сам Трамп считает санкционную политику Европы недостаточно мощной для достижения целей. Он указал на продолжающийся импорт российской нефти и других энергоресурсов.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Анатолий Шарий
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar