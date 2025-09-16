Президент США Дональд Трамп допустил ошибки в отношениях с Россией и Украиной, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в новом видео. Ключевой момент — провал дипломатических усилий по деэскалации конфликта. Вдобавок к этому, европейские партнёры начали требовать от главы Белого дома введения санкций против России.

«Сейчас все усилия по попытке урегулирования, по попытке превратить это из горячего конфликта хотя бы в тлеющей, терпят крах. Дело в том что от Трампа начали требовать по крайне мере европейские партнёры вводить больше санкций, максимально жесткие санкций против РФ. Вылез из могилы даже политический труп [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона», — сказал Шарий.

Поворотным моментом стала фотография трёх мировых лидеров — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди. Этот снимок, по словам эксперта, стал триггером для кардинальной смены позиции Трампа. Глобальный Юг демонстративно отказался подчиняться западным директивам, что вызвало резкое недовольство в Вашингтоне и говорит о формировании новых геополитических альянсов.