«Вылез даже труп Джонсона»: Трампа ткнули в его ошибки с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп допустил ошибки в отношениях с Россией и Украиной, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в новом видео. Ключевой момент — провал дипломатических усилий по деэскалации конфликта. Вдобавок к этому, европейские партнёры начали требовать от главы Белого дома введения санкций против России.
«Сейчас все усилия по попытке урегулирования, по попытке превратить это из горячего конфликта хотя бы в тлеющей, терпят крах. Дело в том что от Трампа начали требовать по крайне мере европейские партнёры вводить больше санкций, максимально жесткие санкций против РФ. Вылез из могилы даже политический труп [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона», — сказал Шарий.
Поворотным моментом стала фотография трёх мировых лидеров — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди. Этот снимок, по словам эксперта, стал триггером для кардинальной смены позиции Трампа. Глобальный Юг демонстративно отказался подчиняться западным директивам, что вызвало резкое недовольство в Вашингтоне и говорит о формировании новых геополитических альянсов.
В свою очередь, сам Трамп считает санкционную политику Европы недостаточно мощной для достижения целей. Он указал на продолжающийся импорт российской нефти и других энергоресурсов.