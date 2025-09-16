Владимир Путин
16 сентября, 11:01

Путин проведёт встречу с лидерами фракций Госдумы 18 сентября

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проведёт в четверг, 18 сентября, рабочую встречу с руководителями всех парламентских фракций. О предстоящем мероприятии сообщил лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в ходе пленарного заседания Государственной думы.

Васильев уточнил, что инициатива организации встречи принадлежит лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который обратился с соответствующей просьбой к президенту.

«Мы встречались буквально на днях с руководителями фракций. Геннадий Андреевич первым предложил попроситься на встречу к президенту. Эта встреча будет в четверг», — заявил Васильев.

Данное мероприятие станет частью регулярного диалога между главой государства и представителями всех политических сил, представленных в Федеральном собрании.

Путин сообщил о телефонном разговоре с главой Крыма Аксёновым

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о планах Путина посетить несколько регионов. Он уточнил, что конкретные поездки заранее не объявляются, но их география будет широкой.

Алиса Хуссаин
