16 сентября, 11:07

Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир новое загадочное сообщение

Радиостанция Судного дня передала в эфир слово глиссер

Обложка © «Шедеврум»

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», снова вышла в эфир с зашифрованным сигналом. Об этом пишет проект, который отслеживает активность радиостанции.

Сегодня, 16 сентября, в 13:07 по московскому времени радиостанция передала слово «глиссер». Сигналы УВБ-76 всегда вызывают интерес у специалистов и любителей радиосвязи из-за своей таинственной природы. Несмотря на многолетние наблюдения, назначение и смысл кодированных передач остаются неизвестными.

«НЖТИ 04625 ГЛИССЕР 0049 8715», — говорится в сообщении.

Ранее радиостанция УВБ-76 уже проявляла активность, передав два зашифрованных сообщения. Вчера, 15 сентября, с интервалом в четыре минуты прозвучали коды «НЖТИ 57682 БРАТЕЦ 8197 9997» и «НЖТИ 26904 ПЕРФЕКТ 9849 2505». Такие сигналы продолжают привлекать внимание радиолюбителей и специалистов, хотя их точное назначение остаётся неизвестным.

Милена Скрипальщикова
