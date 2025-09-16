«Отсчет пошёл на недели»: Депутат от партии Зеленского предрёк скорые выборы на Украине

Полномочия Верховной рады Украины текущего созыва подходят к завершению, и новый состав парламента может быть избран уже в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал нардеп от партии Владимира Зеленского, депутат Дмитрий Чёрный.

«Отсчет пошёл на недели. Я, конечно, могу ошибаться, но есть ощущение, что эта каденция Верховной рады подходит к своему завершению и мы работаем свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году, вероятно, страна будет иметь новый состав парламента», — написал он в личном блоге.

Политик добавил, что обновление состава законодательного органа тесно переплетается с вопросом завершения украинского конфликта. Он также обратился к Зеленскому, чтобы тот высказался по этому вопросу, поскольку депутаты ждут его наставления и ориентиров. По мнению Чёрного, оставшееся время должно быть использовано качественно и продуктивно, не для политических распрей, а исключительно на пользу государству.

Последние на данный момент выборы в Верховную раду состоялись в 2019 году. Победу на них одержала партия «Слуга народа» с результатом 43,16%.