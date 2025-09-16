Владимир Путин
16 сентября, 12:28

На популярном в США шоу показали карту Украины без Крыма и высмеяли Зеленского

Телепередача «Позднее шоу» со Стивеном Кольбером показала карту Украины без Крыма. Обложка © Х / UNITED24 Media

Американская телепередача «Позднее шоу» продемонстрировала карту Украины без Крымского полуострова в сюжете о ключевых событиях последнего десятилетия. Это вызвало резкую реакцию украинских СМИ и жителей, которые не ожидали такой «подлости» от США. Более того, ведущий Стивен Кольбер сопроводил показ ироничным комментарием о последствиях прихода к власти бывшего комика Владимира Зеленского.

В выпуске, посвящённом десятилетнему юбилею программы, ведущий перечислил знаковые, по его мнению, события. Ими стали выпуск беспроводных наушников Airpods, получение рэпером Кендриком Ламаром Пулитцеровской премии, разработка вакцин от ковида и начало специальной военной операции в 2022 году.

На фоне упоминания последнего события была показана карта Украины, на которой Крым отсутствовал. Кольбер прокомментировал это ироничной репликой о том, чего можно добиться, когда бывший комик с телешоу баллотируется в президенты.

Ранее в России предложили провести переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в особом месте. Очень символичным для таких мероприятий может послужить Крым., поскольку тем самым это будет автоматическое признание российского статуса полуострова.

