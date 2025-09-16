Дума во II чтении одобрила законопроект о присвоении воинских званий добровольцам
Госдума во втором чтении одобрила законопроект, позволяющий присваивать воинские звания добровольцам запаса без обязательных военных сборов. Поправки предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно нововведению, граждане, служившие в добровольческих формированиях не менее полугода и ныне находящиеся в запасе, смогут получать воинские звания без обязательных военных сборов. Как уточняется в пояснительной записке, разработка данного документа осуществлялась по поручению президента России Владимира Путина.
