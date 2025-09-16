Владимир Путин
Дума во II чтении одобрила законопроект о присвоении воинских званий добровольцам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, позволяющий присваивать воинские звания добровольцам запаса без обязательных военных сборов. Поправки предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно нововведению, граждане, служившие в добровольческих формированиях не менее полугода и ныне находящиеся в запасе, смогут получать воинские звания без обязательных военных сборов. Как уточняется в пояснительной записке, разработка данного документа осуществлялась по поручению президента России Владимира Путина.

А ранее Life.ru писал, что в Думу внесли проект закона о запрете въезда в Россию семей трудовых мигрантов. Ожидается, что принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15 — 20% за счёт исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов.

Мария Любицкая
    avatar